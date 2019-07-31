ГИБДД показало местоположение всех камер на дорогах

Российская ГИБДД запустила бета-тестирование раздела, в котором сообщаются все сведения о камерах фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Об этом рассказала официальный представитель МВД страны Ирина Волк, передает РИА «Новости».

В настоящее время посмотреть карту камер можно на официальном сайте ГИБДД.

По словам Волк, в разделе указаны географические данные средств для фиксации нарушений ПДД.

Информацию о картах решили раскрыть для того, чтобы россияне смогли узнать о их местоположении.

Ранее сообщалось, что ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения.