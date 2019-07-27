Маленький ребенок погиб в ДТП на Ставрополье

В Ставрополье произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, одной из жертв аварии стал маленький ребенок. В момент происшествия он находился в машине без детского кресла.

Кроме того, еще два человека пострадали.

Уточняется, что водитель Nissan не сумел справиться с управлением и столкнулся с «Ладой-Приорой». От удара последняя съехала в кювет и врезалась в дерево.

Ранее сообщалось, что трехмесячный ребенок погиб после ДТП с бензовозом.