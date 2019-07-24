Поездка на школьном автобусе закончилась почти для 70 человек больницей

В Канаде произошло ДТП с участием двух школьных автобусов. Об этом сообщает CTV.

Согласно имеющейся информации, авария произошла в провинции Квебек. В автобусах находились дети, возраст которых составлял от семи до 12 лет. Их везли из детского лагеря. Автобусы врезались в резко затормозившее транспортное средство, после чего загорелись.

Уточняется, что были госпитализированы почти 70 человек.

Ранее в США сотрудники полиции смогли на ходу остановить потерявший управление школьный автобус.