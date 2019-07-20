Трехмесячный ребенок погиб после ДТП с бензовозом

Под Калининградом трехмесячный ребенок скончался в результате ДТП с бензовозом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Калининградской области.

Как отмечается, микроавтобус, в котором помимо водителя находились еще жена, дочь и шестеро несовершеннолетних внуков, при повороте не уступил дорогу бензовозу.

В результате, произошла авария. Уточняется, что после случившегося были госпитализированы пятеро детей, а также водитель.

Причем, как подчеркивается, двое детей находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в средней степени тяжести. Также в тяжелом состоянии в больницу был доставлен 62-летний водитель.

«К сожалению, трехмесячный ребенок, находившийся в критическом состоянии, скончался сегодня ночью», — уточнили в минздраве.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в ДТП в Приамурье.