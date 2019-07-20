В ГИБДД назвали главную причину смертей на дорогах

В российском ГИБДД рассказали, что одна из главных причин гибели людей на дорогах страны — выезд автомобиля на сторону встречного движения. Об этом сообщает ТАСС.

В Госавтоинспекции заявили, что снизить этот показатель можно путем разделения сторон движения.

В ведомстве подчеркнули, что в целом за 6 месяцев 2019 года число ДТП снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Также подчеркивается, что люди стали реже погибать в авариях на 5,4%. Однако заметен рост ДТП с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет.

Ранее сообщалось, что перевернувшийся в Башкирии автобус убил пять человек.