5 человек, включая детей, погибли в лобовом столкновении с грузовиком
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При столкновении легкового автомобиля и грузовика в Калмыкии погибли 5 человек, сообщает ТАСС.
По данным МЧС, ДТП произошло в Черноземельском районе на трассе Артезиан - Комсомольский.
Среди находившихся в грзовике никто не пострадал. В легковом автомобиле были пять человек, все они погибли. Среди погибших двое детей.
Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. От столкновения грузовик загорелся.
На месте работают пожарные.