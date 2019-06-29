5 человек, включая детей, погибли в лобовом столкновении с грузовиком

При столкновении легкового автомобиля и грузовика в Калмыкии погибли 5 человек, сообщает ТАСС.

По данным МЧС, ДТП произошло в Черноземельском районе на трассе Артезиан - Комсомольский.

Среди находившихся в грзовике никто не пострадал. В легковом автомобиле были пять человек, все они погибли. Среди погибших двое детей.

Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. От столкновения грузовик загорелся.

На месте работают пожарные.