Произошло смертельное ДТП с автобусом
В Липецкой области произошло ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД России.
Как отмечается, в ходе инцидента погибли три человека, еще двое — пострадали.
Водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с Mazda, которая, в свою очередь, вылетела на полосу встречного движения и совершила столкновение с автобусом, в салоне которого находились 21 пассажир.
Уточняется, что погибли водитель и два пассажира ВАЗа, медпомощь оказали двум пассажирам автобуса.
Ранее сообщалось, что 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в ОАЭ.