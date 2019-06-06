Произошло смертельное ДТП с автобусом

В Липецкой области произошло ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД России.

Как отмечается, в ходе инцидента погибли три человека, еще двое — пострадали.

Водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с Mazda, которая, в свою очередь, вылетела на полосу встречного движения и совершила столкновение с автобусом, в салоне которого находились 21 пассажир.

Уточняется, что погибли водитель и два пассажира ВАЗа, медпомощь оказали двум пассажирам автобуса.

Ранее сообщалось, что 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в ОАЭ.