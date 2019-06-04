Водитель легковушки сбил няню и ребенка
Житель Самары сбил на легковом автомобиле няню и ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.
Как отмечается, в результате инцидента женщина скончалась.
По предварительным данным полиции, произошло столкновение двух машин, после чего водитель одной из них сбил женщину и ребенка.
«Ребенок пострадал, ему оказана медицинская помощь», — рассказали агентству.
На настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что оставленный в припаркованном автомобиле ребенок погиб.