Водитель легковушки сбил няню и ребенка

Житель Самары сбил на легковом автомобиле няню и ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

Как отмечается, в результате инцидента женщина скончалась.

По предварительным данным полиции, произошло столкновение двух машин, после чего водитель одной из них сбил женщину и ребенка.

«Ребенок пострадал, ему оказана медицинская помощь», — рассказали агентству.

На настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что оставленный в припаркованном автомобиле ребенок погиб.