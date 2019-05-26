Смертельная авария произошла в центре Москвы

В Мещанском районе Москвы автомобиль Skoda Octavia врезался в препятствие, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По имеющимся данным, в момент аварии в автомобиле находились шесть человек. Из них трое сумели выбраться самостоятельно, еще троих извлекли спасатели.

«В результате аварии погиб один человек, двое пострадали», — сказал источник.

Он уточнил, что ДТП произошло неподалеку от дома 2 на Суворовской площади.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в остановку в Нижнем Новгороде.