Названы главные ошибки сдающих экзамен на права россиян

Стало известно, какие ошибки чаще всего в России допускают экзаменующиеся, сдающие на водительские права. Об сообщили в МВД России, передает RT.

В ведомстве отметили, что чаще всего на площадке начинающие водители не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом.

При сдаче экзамена в городе самой частой ошибкой оказалось то, что водители забывали включать поворотник при начале движения, перестроениях или остановкой.

Также в МВД отметили «неуверенное управление автомобилем».

Отмечается, что у сдающих на права водителей нередко глохнет двигатель, а также они забывают уступить дорогу автомобилям, у которых преимущество при движении.

Также в МВД назвали число кандидатов, которые сдают экзамен на права с первого раза: из более чем 3 млн теоретических экзаменов, проведенных в 2018 году, с первого раза были сданы 1,2 млн (41%).

Ранее сообщалось, что ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права.