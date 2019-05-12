Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на инфоцентр комплекса.

По данным синоптиков, рабочая неделя 13 мая начнется с дождя, грозы и ветра с порывами до 17 м/с.

«Лучше перемещаться по городу без авто», — говорится в сообщении.

В случае, если отказаться от автомобиля не получается, водителей призывают парковаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности.