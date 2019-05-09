Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам

В результате столкновения легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области погибли четыре человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным ведомства, еще трое человек в результате аварии получили травмы, пострадавшие госпитализированы. Отмечается, что все погибшие находились а легковом автомобиле, всего в нем ехали шесть пассажиров.

«В троллейбусе было два человека – водитель и кондуктор. Три человека – двое пассажиров легкового автомобиля и водитель троллейбуса — получили травмы», — уточнили в МЧС.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что около десяти машин столкнулись в Подмосковье.