Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам
В результате столкновения легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области погибли четыре человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
По данным ведомства, еще трое человек в результате аварии получили травмы, пострадавшие госпитализированы. Отмечается, что все погибшие находились а легковом автомобиле, всего в нем ехали шесть пассажиров.
«В троллейбусе было два человека – водитель и кондуктор. Три человека – двое пассажиров легкового автомобиля и водитель троллейбуса — получили травмы», — уточнили в МЧС.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что около десяти машин столкнулись в Подмосковье.