Автомобиль взорвался в Киеве
В Киеве в салоне автомобиля произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы управления Национальной полиции в Киевской области.
Как отмечается, в результате инцидента погиб один человек.
Уточняется, что взрыв произошел, когда автомобиль ехал на скорости 150 км/час.
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По сообщению пресс-службы, в салоне автомобиля находились фрагменты гранаты. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».
Ранее сообщалось о другом взрыве автомобиля в Киеве.