Автомобиль взорвался в Киеве

В Киеве в салоне автомобиля произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы управления Национальной полиции в Киевской области.

Как отмечается, в результате инцидента погиб один человек.

Уточняется, что взрыв произошел, когда автомобиль ехал на скорости 150 км/час.

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По сообщению пресс-службы, в салоне автомобиля находились фрагменты гранаты. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Ранее сообщалось о другом взрыве автомобиля в Киеве.