Количество проехавших по Крымскому мосту автомобилей достигло 4,5 млн

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В инфоцентре «Крымский мост» проинформировали о том, что с момента открытия движения по Крымскому мосту по нему проехало более 4,5 млн автомобилей. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, через Керченский пролив по нему проехало в том числе более 50 тыс. автобусов и 260 тыс. грузовиков.

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«За 10 месяцев по мосту проехало 4,5 млн транспортных средств», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме отвергли заявление о скрытом назначении Крымского моста.