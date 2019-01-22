В Пакистане при ДТП погибли 27 человек
При столкновении автобуса и топливной автоцистерны в провинции Белуджистан в Пакистане погибли минимум 27 человек. Об этом сообщает телеканал Geo TV.
Отмечается, что ЧП произошло в округе Ласбела. Автобус с десятками пассажиров направлялся из города Карачи в Панджгур. В результате ДТП вытекшее топливо воспламенилось, загорелись две машины.
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По словам чиновников, тела погибших будут переданы родственникам после ДНК-экспертиз.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который не справился с управлением.
Ранее сообщалось, что 15 человек погибли в результате ДТП на юге Пакистана.