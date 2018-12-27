Выживший из «банды ГТА» не признал свою вину
Единственный выживший член «банды ГТА» из тех, кто пытался совершить побег из Мособлсуда, Хазратхон Додохонов не признал свою вину по делу о нападении на конвой. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как отмечается, Додохонов вместе с другими членами «банды ГТА» попытался сбежать из здания Мособлсуда летом прошлого года. Его обвиняют в хищении оружия, побеге из-под стражи, а также посягательстве на жизнь полицейского.
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«Я не признаю свою вину в полном объеме», — заявил Додохонов через переводчика.
Ранее Мособлсуд начал оглашение приговора по делу «банды ГТА», обвиняемой в серии нападений на водителей в Подмосковье.