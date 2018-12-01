В смертельном ДТП в Красноярском крае пострадали дети
При столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля на севере Красноярского края погибли два человека. Об этом говорится на сайте местного управления МВД.
В результате аварии также пострадали 13 человек, среди них шесть детей в возрасте 13-14 лет. Подростки и один взрослый госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.
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Как отмечается, инцидент произошел на 20 километре автодороги Дудинка-Алыкель-Норильск.
На месте произошедшего работает полиция. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее сообщалось, что в Москве автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком.