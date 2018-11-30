Макрон обсудит с Абэ скандал в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi

Французский президент Эмманюэль Макрон собирается обсудить ситуацию с арестом Карлоса Гона, бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubish, с японским премьером Синдзо Абэ. Об этом пишет The Mainichi.

Как отмечается, также речь пойдет о сотрудничестве между автоконцернами.

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Согласно имеющейся информации, встреча должна состояться в Буэнос-Айресе на саммите G20. В настоящее время стороны завершают согласование переговоров.

Ранее сообщалось, что японский автоконцерн Mitsubish принял решение уволить Карлоса Гона с поста председателя совета директоров.

Такое решение было принято на фоне ареста Гона в связи с подозрением в совершении финансовых махинаций. Следствие подозревает, что топ-менеджер намеренно занижал размеры своей зарплаты в декларациях, чтобы уклоняться от налогов.