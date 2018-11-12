Водителей легковушек обязали использовать зимнюю резину

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Водители легковых и легких коммерческих автомобилей будут должны использовать зимние шины с декабря по февраль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ об изменениях Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Отмечается, что зимнюю резину нужно устанавливать на все колеса машины.

При этом в КоАП не предусмотрено административное наказание за использование резины по сезону, ссылок на Техрегламент Таможенного союза в кодексе также нет. Однако специалисты рекомендуют водителям менять шины перед первыми морозами, которые приходятся на октябрь-ноябрь.