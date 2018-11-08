Рада снизила акцизы на ввоз старых автомобилей из ЕС

Украинские власти приняли закон, предполагающий снижение акцизов на ввоз из Евросоюза (ЕС) старых нерастаможенных автомобилей. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, законопроект поддержали 250 депутатов парламента.

Уточняется, что размер акциза будет равен базовой ставке, которую умножат на коэффициенты возраста транспортного средства и двигателя. При этом двигатели с объемом до 3 тыс. куб. см будут проходить по ставке в €50, если же их объем больше — ставка составит €100. В случае с дизельными двигателями эти показатели будут выше. А максимальный коэффициент возраста машин составит 15 лет.