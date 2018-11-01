В Москве дополнительно установят 400 камер видеонаблюдения

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировали о появлении на московских дорогах в следующем году 400 камер. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, после их установки количество камер на дорогах столицы достигнет 2 тыс.

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«В целях повышения безопасности дорожного движения ЦОДД опубликовал конкурс на аренду 400 комплексов фотовидеофиксации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что камеры будут устанавливаться в 2019 году в местах, где часто нарушают ПДД и возникают аварийный ситуации.

Ранее в ЦОДД рассказали, сколько в Москве муляжей среди камер фотофиксации.