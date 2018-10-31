В Липецке столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие

Главный врач Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Александр Игнатовский проинформировал о ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в 06.20 мск в Липецке. У моста кольца трубного завода столкнулись шесть транспортных средств.

Реклама

«Один человек погиб и восемь пострадали», — сказал Игнатовский.

Ранее представители управления ГИБДД по Москве сообщили о том, что на юго-востоке Москвы произошло столкновение трех транспортных средств.