Источник: найдено тело седьмого погибшего в ДТП в Санкт-Петербурге

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На месте аварии с участием фуры и легкового автомобиля на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге найдено тело седьмого погибшего, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее представитель оперативного штаба МЧС сообщил о шестерых погибших в результате ДТП. По его словам, еще один человек пострадал.

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«На месте аварии под днищем автомобиля Honda обнаружено тело седьмого погибшего», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Курортном районе города на 9 км Западного скоростного диаметра. В ДТП попали большегрузный автомобиль и Nissan.