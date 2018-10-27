Источник: найдено тело седьмого погибшего в ДТП в Санкт-Петербурге
На месте аварии с участием фуры и легкового автомобиля на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге найдено тело седьмого погибшего, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее представитель оперативного штаба МЧС сообщил о шестерых погибших в результате ДТП. По его словам, еще один человек пострадал.
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«На месте аварии под днищем автомобиля Honda обнаружено тело седьмого погибшего», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Курортном районе города на 9 км Западного скоростного диаметра. В ДТП попали большегрузный автомобиль и Nissan.