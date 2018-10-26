Авиабомбу времен войны обезвредили у подхода к Крымскому мосту

Специалисты отделения пиротехнических работ обезвредили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную в Керчи возле автомобильного подхода к Крымскому мосту. Об этом говорится на официальном сайте главка МЧС России по республике Крым.

По данным пресс-службы, подозрительный предмет был обнаружен местными жителями в микрорайоне Верхний Солнечный в Керчи. Специалисты обезвредили авиационную бомбу весом в 50 кг.

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Сообщается, что бомбу на специальном автомобиле доставили на полигон и провели контролируемый подрыв.

Как отмечается, специалисты также провели повторный осмотр территории, где была обнаружена бомба, и других взрывоопасных предметов там не нашли.

Ранее в Крыму обезвредили мину времен войны возле детского лагеря.