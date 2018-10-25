В Иордании после затопления автобуса 20 детей пропали без вести

В Иордании в результате затопления автобуса с детьми из-за проливных дождей 20 человек пропали без вести, пишет газета al-Ghad со ссылкой на источник в гражданской обороне Иордании.

По данным издания, автобус со школьниками находился в пересохшем русле реки Зарка Маин, когда внезапно начался ливень, и потоки воды унесли школьный автобус.

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Как отмечается, 15 человек удалось спасти, еще 20 числятся пропавшими без вести.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что не менее пяти человек, находившихся в автобусе, погибли.

Ранее стало известно, что во Франции из-за наводнения погибли 13 человек.