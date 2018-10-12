Под Пензой столкнулись пять легковушек и грузовик с прицепом
В Бессоновском районе Пензенской области произошло столкновение пяти легковых автомобилей и грузового автомобиля с прицепом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 11 октября на участке трассы М-5 «Урал», которая проходит через село Чемодановка.
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«Произошло столкновение шести транспортных средств: ВАЗ 2114, Audi 100, ВАЗ 2114, Opel, ВАЗ 2110 и Mercedes грузовой с прицепом», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что в результате аварии пострадал один человек.
Источник в региональных экстренных службах также уточнил, что погибших, по предварительным данным, нет.
Ранее сообщалось, что в Чувашии в ДТП с микроавтобусом погибли более 10 человек.