СК завел дело о халатности после обрушения моста в Приамурье

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Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области сообщило на своем сайте о возбуждении уголовного дела по факту обрушения моста на полотно Транссиба в городе Свободный.

Уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

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В ведомстве подчеркнули, что в ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников городской администрации, которые не обеспечили должную эксплуатацию объекта.

Ранее в Приамурье введен режим ЧС регионального значения после обрушения моста.