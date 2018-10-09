СК завел дело о халатности после обрушения моста в Приамурье
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области сообщило на своем сайте о возбуждении уголовного дела по факту обрушения моста на полотно Транссиба в городе Свободный.
Уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
В ведомстве подчеркнули, что в ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников городской администрации, которые не обеспечили должную эксплуатацию объекта.
Ранее в Приамурье введен режим ЧС регионального значения после обрушения моста.