Появилось видео с места крупной аварии под Тверью
В сети появилось видео с места аварии у села Некрасово в Тверской области, где в результате столкновения двух автобусов погибли, по последним данным, 13 человек.
На кадрах видно, что в результате аварии смяло половину микроавтобуса. На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД.
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ДТП произошло утром 5 октября на трассе Тверь — Ржев рядом с селом Некрасово. Автобус «ЛиАЗ» и микроавтобус Ford Transit столкнулись лоб в лоб.
РИА «Новости» со ссылкой на МЧС передает, что в результате аварии погибли 13 человек, еще четверо пострадали. Как сообщается, все погибшие находились в микроавтобусе.
Ранее сообщалось о 12 погибших в результате аварии.