В Крыму автобус столкнулся с пятью машинами на встречной полосе
В Крыму на трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь столкнулись рейсовый автобус и пять машин, сообщает РИА «Новости».
ДТП произошло в районе поселка Левадки.
По предварительным данным, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пятью машинами.
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Отмечается, что четыре человека получили телесные повреждения, в том числе три пассажира автобуса.
24 сентября в Крыму в ДТП с автобусом погибли пять человек.