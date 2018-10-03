В Крыму автобус столкнулся с пятью машинами на встречной полосе

В Крыму на трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь столкнулись рейсовый автобус и пять машин, сообщает РИА «Новости».

ДТП произошло в районе поселка Левадки.

По предварительным данным, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пятью машинами.

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Отмечается, что четыре человека получили телесные повреждения, в том числе три пассажира автобуса.

24 сентября в Крыму в ДТП с автобусом погибли пять человек.