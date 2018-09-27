В Москве при аварии двух грузовиков и легковушки погиб человек

На Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково в результате столкновения двух грузовиков и легкового автомобиля погиб один человек, еще один получил ранения и доставлен в больницу. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в столичном управлении ГИБДД.

По данным источника, инцидент произошел на 29 км Киевского шоссе в районе 20.30.

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«По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и один пострадал», — сказал источник.

В данный момент устанавливаются причины аварии, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Москве велосипедист врезался в Jaguar и избил его водителя. Отмечалось, что драка между велосипедистом и водителем автомобиля произошла после ссоры.