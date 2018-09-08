Возросло число погибших в ДТП с автобусом в Турции

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Турции погибли шесть человек, более 40 пострадали. Об этом сообщает Haberturk.

Как отмечалось ранее, авария произошла на участке дороги между Анкарой и Аксараем. По последним данным, пострадали 44 человека, из них шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии.

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На месте инцидента работают спасатели и правоохранительные органы. Ведется расследование аварии.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Турции погибли пять человек.