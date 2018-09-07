В Подмосковье в ДТП с автобусом погибли два человека

В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Орехово-Зуевском районе Подмосковья погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным представителей ведомства, инцидент произошел на 13 км автодороги Орехово-Зуево — Федорово.

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«Автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения совершил столкновение с автобусом по перевозке рабочего персонала», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в результате ДТП погибли водитель и автомобиль легкового автомобиля.

В МВД добавили, что автобус ехал без пассажиров.

В данный момент обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что при ДТП в Подмосковье пострадали десять человек и погиб один.