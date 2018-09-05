При ДТП в Подмосковье пострадали десять человек и погиб один

Источник в экстренных службах Подмосковья проинформировал о столкновении микроавтобуса и грузовика, в результате которого погиб один человек и пострадали еще десять. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел на 137-м километре трассы М-1 в Можайском районе.

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«В результате нарушения ПДД произошло лобовое столкновение микроавтобуса и фуры», — рассказал источник.

Он добавил, что в результате произошедшего движение на месте происшествия затруднено.

Ранее сообщалось, что на западе столицы произошла авария с участием поливомоечной машины, в результате инцидента два человека погибли.