Очереди на границе из автомобилей тех, кто хочет въехать в Крым, создаются «искусственно». Об этом заявили в Азово-Черноморском региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Украинские пограничники сообщили, что никаких очередей на их пропускном пункте не наблюдалось. В то же время на российском пункте пропуска своей очереди ждали около 200 автомобилей.

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В управлении украинского ведомства добавили, что не увидели никаких причин для задержек.

Ранее политтехнолог Михаил Подоляк рассказал, что украинские власти продолжают лгать о якобы сокращающемся турпотоке в Крым, хотя происходит обратная ситуация.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.