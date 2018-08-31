В Омске столкнулись мусоровоз и две маршрутки, есть пострадавшие

В управлении МВД по Омской области проинформировали о ДТП с участием трех транспортных средств, в результате которого погиб один человек и пострадали по меньшей мере десять. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел в Кировском округе Омска на ул. Лукашевича примерно в 10.43 (7.43 мск). 63-летний водитель маршрутки ГАЗ-А64 не уступил дорогу мусоровозу Nissan Diesel и столкнулся с ним, а затем с маршруткой ГАЗ-А65.

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«В результате ДТП пассажир автомобиля ГАЗ-А64 мужчина 1947 г.р. скончался на месте происшествия, 10 пассажиров микроавтобусов… доставлены в медицинское учреждение», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Кизлярском районе республики Дагестан произошло ДТП с участием пассажирской «Газели» и «КамАЗа», в результате которого пострадали 11 человек.