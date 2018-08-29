В Подмосковье произошло смертельное ДТП с пятью машинами

В Подольском районе Подмосковья произошло столкновение пяти машин на 206-м километре трассы А-107. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области.

По имеющимся данным, жертвой аварии стал один человек. Данных о пострадавших в результате ДТП в настоящий момент нет.

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«Произошло попутное столкновение пяти единиц, по предварительным данным, один человек погиб, информация по пострадавшим уточняется», — рассказали в пресс-службе.

Также стало известно, что движение транспорта на трассе в районе ДТП затруднено.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства аварии в настоящее время уточняются.

Ранее сообщалось, что в Анталье автобус с российскими туристами столкнулся с фурой.