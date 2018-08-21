В Москве водитель проработал без отдыха семь дней, уснул за рулем и протаранил столб

На севере Москвы такси с пассажиром врезалось в столб на улице Гризодубовой в Хорошевском районе, в результате чего автомобиль загорелся. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

По имеющимся данным, пассажира госпитализировали, причем сначала пассажир сам добрался до дома, но почувствовал себя плохо и вернулся на место ДТП.

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По словам пожарных, водитель такси загоревшегося такси жив, он заявил, что плохо себя чувствует.

«Семь дней без выходных и сейчас ночная смена… Уснул», — признался таксист.

Как отмечается, у автомобиля смят капот, подушки безопасности сработали и на водительском, и на переднем пассажирском сидении.

Ранее сообщалось, что при наезде такси на толпу в центре Москвы пострадали фанаты из Мексики‍.