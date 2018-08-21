Женщина въехала в ворота здания правительства в Дублине
Женщина въехала в ворота здания правительства в Дублине, передает DPA со ссылкой на заявление полиции.
Сотрудники местных правоохранительных органов задержали женщину после столкновения.
В результате произошедшего никто не пострадал, информации о мотивах поступка женщины нет.
Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в заграждение неподалеку от Палаты общин в Лондоне, его окружила вооруженная полиция. Водитель автомобиля был задержан, в результате его действий пострадали два человека.