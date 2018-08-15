В Воронежской области в ДТП с автобусом погиб один человек
ГУ МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, на трассе М4 «Дон» автобус столкнулся с грузовым автомобилем.
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Как отмечается, при аварии также пострадали шесть человек.
При этом с водителя автобуса была взята подписка о невыезде.
В настоящее время полиция проводит расследование происшествия.
Ранее сообщалось, что в результате лобового столкновения двух иномарок в Воронежской области погибли три человека.
Как отмечалось, авария произошла на 647-м километре трассы М-4 «Дон».