Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за дождя

Пробки в Москве вечером в среду, 15 августа, достигли 8 из 10 возможных баллов. Об это свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Вечером 15 августа в Москве начался сильный дождь.

Пробки образовались на Садовом кольце по внешней и по внутренней стороне.

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Движение также осложнено в центре города, на ТТК и на МКАД.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило о надвигающемся на Москву и Подмосковье шторме.

Как отмечалось, в Москве прогнозируется дождь, местами сильный, и гроза. Во второй половине дня местами град и шквалистый ветер.