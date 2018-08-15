Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за дождя
Пробки в Москве вечером в среду, 15 августа, достигли 8 из 10 возможных баллов. Об это свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Вечером 15 августа в Москве начался сильный дождь.
Пробки образовались на Садовом кольце по внешней и по внутренней стороне.
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Движение также осложнено в центре города, на ТТК и на МКАД.
Ранее сообщалось, что МЧС предупредило о надвигающемся на Москву и Подмосковье шторме.
Как отмечалось, в Москве прогнозируется дождь, местами сильный, и гроза. Во второй половине дня местами град и шквалистый ветер.