Мэрия Генуи объявила двухдневный траур

Мэрия итальянского города Генуи объявила двухдневный траур в память о жертвах обрушения автомобильного моста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городскую пресс-службу.

По данным премьер-министра Италии Маттео Сальвини, жертвами инцидента стали не менее 30 человек, также многие получили повреждения различной степени тяжести.

Реклама

«Мэрия Генуи в знак соболезнования, солидарности и близости всего населения города к родственникам погибших обрушения моста, произошедшего этим утром, объявила 15 и 16 днями гражданского траура», — говорится в сообщении.

Автомобильный мост в Генуе обрушился днем 14 августа. В результате инцидента десятки человек оказались под завалами, 12 машин были повреждены.

Ранее сообщалось, что итальянские власти назвали причину обрушения моста в Генуе.