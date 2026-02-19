В Турции медик самостоятельно спас себя от удушья с помощью приема Геймлиха

В Турции мужчина самостоятельно спас себя от удушья, выполнив прием Геймлиха, пишет Oddity Central.

Техник скорой медицинской помощи Ильяс Йылдир подавился едой во время обеденного перерыва на рабочем месте в Центре неотложной помощи. Кусок сэндвича застрял у него в горле и полностью перекрыл дыхательные пути. В кабинете он находился один, поэтому не мог рассчитывать на помощь коллег.

Сохранив самообладание, медик решил действовать самостоятельно. Йылдир встал со стула, расположился за его спинкой и, прижимаясь телом, выполнил прием Геймлиха на себе. Благодаря этому инородный предмет удалось вытолкнуть, и мужчина восстановил дыхание.

Кадры, на которых медработник борется за жизнь, распространились в социальных сетях и привлекли внимание пользователей по всему миру. В комментарии Йылдир отметил, что знание первой помощи помогло ему избежать серьезных последствий. По его словам, если человек находится один, прием Геймлиха можно выполнить с помощью стула, стола или любого твердого предмета, надавив областью под ребрами вперед, чтобы использовать воздух в легких для удаления препятствия из дыхательных путей.

