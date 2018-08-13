В Германии в ДТП с трактором пострадали 27 человек
В Германии в результате падения экскурсионного трактора с прицепом пострадали 27 человек. Об этом сообщает Hessenschau.
По данным портала, экскурсионный трактор с туристами перевернулся на крутом повороте.
Как отмечается, шесть пострадавших получили тяжелые травмы.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Германии в ДТП с участием 10 машин погибли четыре человека.
Как отмечалось, авария произошла на шоссе A81 между коммуной Ахорн и городом Боксберг.