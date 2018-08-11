Попавшие в ДТП в Подмосковье дети возвращались в Нижний Тагил

Попавшие в ДТП из-за внезапной смерти водителя микроавтобуса в Наро-Фоминской области Подмосковья дети возвращались из санатория «Бекасово» в Нижний Тагил, сообщили в министерстве образования Московской области, передает РИА «Новости».

«Двадцать три ребёнка отдыхали в Бекасовском санатории. Автобусом, в котором было 23 ребенка и 2 сопровождающих, их везли на станцию Нара для того, чтобы посадить в электричку, отправить в Москву — в 16.00. Билеты на поезд до Нижнего Тагила. Дети из Нижнего Тагила», — сообщили в ведомстве.

Реклама

По словам представителей ведомства, 17 детей не пострадали в результате произошедшего и направляются вместе с сопровождающим в Москву.

Ранее источник назвал возможную причину смерти водителя микроавтобуса с детьми в Подмосковье.