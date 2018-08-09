Дорожники предупредили об ограничениях ночного движения к Крымскому мосту

Движение к Крымскому мосту со стороны Кубани будет приостановлено на час в ближайшие сутки, еще шесть перерывов будут объявлены в другие ночи августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ФКУ УПРДОР «Тамань».

«Дорожники ночью на 1 час приостановят движение на автодороге к Крымскому мосту со стороны Тамани. Ограничения, предусматривающие перекрытие обеих полос в направлении Керчи, будут вводиться в часы, когда трасса наименее загружена, — с 03.00 до 04.00», — сообщили в ведомстве.

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Также отмечается, что движение по мосту в это время будет перекрыто 10 и 11 августа, 14, 15, 17 августа, 21 и 23 августа. Данные ограничения необходимы, чтобы осуществить монтаж металлоконструкций опор Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на трассе А-290.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту уложили первые рельсы.