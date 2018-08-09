Число погибших в результате атаки на автобус с детьми в Йемене возросло до 50
Число погибших в результате атаки на автобус с детьми в Йемене возросло до 50, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на международный комитет Красного креста (МККК).
Ранее сообщалось о 29 погибших, все они были детьми в возрасте до 15 лет. Автобус был обстрелян в йеменском городе Саада.
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«Число жертв атаки сегодня утром в Йемене достигло 50 человек, 77 пострадали», — говорится в сообщении.
Среди пострадавших большинство также дети.
«Ни один ребенок не должен платить цену войны, которую разжигают взрослые», — отмечается в заявлении МККК.
Ранее в ООН рассказали о гуманитарной ситуации в Йемене.