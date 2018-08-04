В Ижевске автомобиль влетел в остановку

В Ижевске на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один из них выбросило на остановку общественного транспорта, где в тот момент находились люди. Об этом сообщает местное информационное агентство «Сусанин».

По имеющимся данным, инцидент произошел 4 августа приблизительно в 16.50 по местному времени (15.50 мск). В результате ДТП пострадали трое молодых людей в возрасте 14, 15 и 18 лет.

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По словам руководителя первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамина Вычужанина, автомобили столкнулись в районе Вараксино.

О состоянии пострадавших в результате аварии не сообщается.

Ранее стало известно, что в Удмуртии во время соревнования внедорожников автомобиль УАЗ наехал на зрителей.