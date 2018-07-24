В Нижегородской области в ДТП погибли два ребенка

В Нижегородской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли двое детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, при аварии также пострадали три человека, в том числе один ребенок.

Как отмечается, ДТП произошло на 475-м километре автодороги «Волга» в Кстовском районе.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Михайловском районе Волгоградской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек.

Как отмечалось, авария произошла на 774 км трассы Р-22 «Каспий».