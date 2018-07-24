В Нижегородской области в ДТП погибли два ребенка
В Нижегородской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли двое детей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, при аварии также пострадали три человека, в том числе один ребенок.
Как отмечается, ДТП произошло на 475-м километре автодороги «Волга» в Кстовском районе.
Реклама
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Михайловском районе Волгоградской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек.
Как отмечалось, авария произошла на 774 км трассы Р-22 «Каспий».