В Дагестане возбуждено дело о покушении на сотрудников ГИБДД

Следственный комитет (СК) России по республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает официальный сайт республиканского СК.

По имеющимся данным, уголовное преследование будет происходить по двум статьям. Помимо посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 Уголовного кодекса (УК) России) подозреваемым вменяют еще и незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц (ч. 2 ст. 222 УК России).

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По данным следствия, вечером 20 июля неустановленные лица обстреляли патрульную машину, в которой находилось трое сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД. Двое полицейских скончались на месте в результате полученных огнестрельных ранений, нападавшие успели скрыться.

В республиканском СК подчеркнули, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали наряд ДПС в Дагестане.