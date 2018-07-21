В Ленобласти при аварии автобуса и грузовика погибли три человека

В результате столкновения грузовика и автобуса во Всеволожском районе Ленинградской области погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Около 8 утра на подъезде к деревне Хапо-Ое автобус ПАЗ маршрута 801 столкнулся с прицепом грузовика «Скания», который занесло при повороте», — сказал источник.

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Он отметил, что в автобусе погибли двое мужчин и женщина. Ранения различной степени тяжести получили еще шесть человек. Водитель грузовика не пострадал.

В данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти в ДТП пострадали находящиеся в скорой фельдшер и пациент.